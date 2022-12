Gedenkminute mit Innenminister und türkischem Botschafter

Auf die Herkunft des Tatverdächtigen ging Strobl in der Erklärung nicht ein. »Die Hintergründe der Tat, insbesondere die Motivlage, stellen sich noch als unklar dar.« Die Polizei appellierte in einer Mitteilung, »keinen Generalverdacht gegen Fremde, Schutzsuchende oder Asylbewerber allgemein zu hegen oder solchem Verdacht Vorschub oder Unterstützung zu leisten«. Ihr sei bewusst, »dass Ereignisse dieser Art Ängste und Emotionen schüren«.

Nach dem tödlichen Angriff will Strobl gemeinsam mit dem türkischen Botschafter Ahmet Başar Şen am Dienstag den Tatort besuchen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Regierungskreise. Das getötete Mädchen habe die deutsche Staatsbürgerschaft besessen und einen türkischen Migrationshintergrund, hieß es aus dem Innenministerium. Der Botschafter reise aus Berlin mit dem Flugzeug an. Um 12.30 Uhr wollten sich der Botschafter und Strobl mit dem örtlichen Bürgermeister im Rathaus vor Ort treffen und sich danach zu einer Gedenkminute am Tatort versammeln.