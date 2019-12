Die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg hat in dem Verfahren wegen der tödlichen Attacke am Königsplatz mehrere Haftbefehle aufgehoben. Damit sind sechs von sieben ursprünglich Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Der Hauptverdächtige bleibt weiterhin in Haft.

Die Jugendkammer traf diese Entscheidung "nach eingehender Prüfung auf der Basis der bisherigen Erkenntnisse und Beweismittel, insbesondere der Sichtung der Videoaufzeichnungen". Der Vorwurf gegen die sechs Beschuldigten lautete auf dringenden Tatverdacht der Beihilfe zum Totschlag. Nach Ansicht des Gerichts handelt es sich bei dem tödlichen Schlag gegen den Kopf des getöteten Opfers jedoch "um eine spontane, sofort abgeschlossene Handlung des siebten, sich noch in Untersuchungshaft befindlichen Beschuldigten".

Das Gericht erklärte in einer Pressemitteilung, bei den Freigelassenen sei kein Vorsatz zu erkennen. Ein gemeinschaftliches "Umzingeln" des Opfers konnte das Gericht nicht feststellen. Vier Beschuldigte hätten sich weiter weg vom Tatgeschehen aufgehalten und diesem sogar den Rücken zugekehrt. Bei zwei weiteren Beschuldigten bestehe zwar der dringende Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung zu Lasten des zweiten, schwer verletzten Opfers. Allerdings gehe man derzeit weder von einer Flucht- noch von einer Verdunkelungsgefahr aus.

Tödlicher Streit

Die Polizei hatte nach dem tödlichen Angriff von jungen Männern auf einen Passanten in Augsburg sieben Verdächtige festgenommen. Der getötete Mann war mit seiner Frau und einem befreundeten Paar in der Augsburger Innenstadt auf dem Heimweg vom Christkindlesmarkt, als die Paare auf die Gruppe stießen. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dann zum Streit.

Nach dem Schlag stürzte der Mann und blieb am Boden liegen. Auch der 50-jährige Begleiter wurde geschlagen und im Gesicht verletzt. Die Frauen wurden dagegen nicht angegangen. Notärzte versuchten, den Mann wiederzubeleben, doch er starb noch im Rettungswagen.

In der Stadt herrschte nach der tödlichen Attacke Trauer und Entsetzen. Mehr als hundert Feuerwehrleute gedachten am Tatort ihres getöteten Kollegen.