In den USA kommt es immer wieder zu tödlichen Vorfällen mit Schusswaffen. Erst vor zwei Wochen hatte ein 21-Jähriger bei einer Parade zum Unabhängigkeitstag in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und sieben Menschen getötet. Im Mai waren in einem Supermarkt in Buffalo im Bundesstaat New York zehn Menschen umgekommen; kurz darauf in einer Schule im texanischen Uvalde 19 Kinder und zwei Lehrerinnen . Trotzdem hatte der Oberste US-Gerichtshof im Juni das Waffenrecht noch weiter gelockert .