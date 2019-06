Ein Gericht hat in Indien mehrere Männer schuldig gesprochen, ein achtjähriges Mädchen vergewaltigt und ermordet zu haben. Das Kind gehörte zu einer muslimischen Minderheit, die als Nomaden und Hirten in den Wäldern Kashmirs lebt. Der Fall hatte in ganz Indien Proteste ausgelöst.

Die sechs Verurteilten sollen noch am Montag ihr Strafmaß erfahren. Die Anklage hat für drei der Männer die Todesstrafe gefordert, sie sollen das Mädchen missbraucht und getötet haben. Den anderen drei Verurteilten - darunter zwei Polizisten - wird vorgeworfen, bei der Beseitigung von Beweisen geholfen zu haben. Einen siebten Angeklagten sprach der Richter mangels Beweisen frei.

Das Mädchen hatte im Januar 2018 die Ponys seiner Familie gehütet, als es entführt wurde. Den Männern wird vorgeworfen, das Kind mehrere Tage in einem Tempel festgehalten und immer wieder sexuell missbraucht zu haben. Anschließend wurde die Achtjährige gewürgt und mit Steinen geschlagen, bis sie starb.

NARINDER NANU/ AFP Medienaufgebot rund um die Urteilsverkündung.

Der Fall hatte in ganz Indien Entsetzen ausgelöst. Nach landesweiten Protesten hatte die Regierung die Todesstrafe für Vergewaltiger von Kindern unter zwölf Jahren eingeführt. Zuvor konnte maximal eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt werden.

"Mit diesem Urteil hat die Wahrheit gesiegt", sagte der Anwalt der Familie. "Das Mädchen und ihre Familie haben heute Gerechtigkeit erfahren. Wir sind zufrieden."

Gezielter Angriff, um die Nomaden zu vertreiben

Der 15-seitigen Anklageschrift zufolge handelte es sich um eine geplante Tat. Die Männer verfolgten demnach das Ziel, die muslimischen Nomaden aus der Region zu vertreiben. Zwischen den Nomaden und der ansässigen hinduistischen Bevölkerung kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Konflikten, unter anderem über die Verteilung von Land.

Radikale Hindus hatten nach den Festnahmen mit Protesten die Freilassung der Festgenommenen gefordert. Der Fall hatte die religiösen Spannungen im Bundesstaat Jammu und Kaschmir im Himalaya angefacht. Er ist ohnehin von Konflikten geprägt. Seit Jahrzehnten fordern dort muslimische Aufständische eine Abspaltung von Indien.

Die Verhandlung hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit in der Stadt Pathankot stattgefunden - rund 70 Kilometer entfernt vom Tatort im Nachbarstaat Himachal Pradesh. Indiens oberstes Gericht hatte den Prozess dorthin verlegt, nachdem die Familie des Mädchens und seine Anwälte von Todesdrohungen berichtet hatten.

Sexuelle Gewalt gegen Frauen und auch Kinder ist in Indien weit verbreitet. Zwischen 2012 und 2016 stieg die Zahl der gemeldeten Vergewaltigungen offiziellen Statistiken zufolge um 60 Prozent auf 40.000. Die tatsächliche Zahl liegt deutlich höher, da vor allem in ländlichen Gebieten viele Fälle nicht gemeldet werden.