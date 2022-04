Indien Diebe stehlen Brücke

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Polizei habe bei ihren Ermittlungen einen Bagger, 247 Kilo Eisen sowie andere Materialien sichergestellt, heißt es. Das Metall hätten die Täter wahrscheinlich auch an Schrotthändler verkauft, berichtet der örtliche Fernsehsender NDTV .

Den Polizeiangaben zufolge handelte es sich um eine nicht mehr benutzte Brücke aus den 70er-Jahren. Die Diebe hätten die Brücke in dem besonders armen Bundesstaat Bihar bei helllichtem Tag abgebaut und die Teile in Lastwagen weggebracht. Sie hätten sich dabei als Mitarbeiter einer Bewässerungsbehörde ausgegeben und sogar die Hilfe örtlicher Behördenmitarbeiter in Anspruch genommen. Anschließend seien sie verschwunden.