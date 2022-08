Und so kam es, dass Chaturvedis Reise durch das überlastete Rechtssystem Indiens nach 22 Jahren zu seinen Gunsten endete. Das Gericht wies die Bahn in dem Urteil an, die 20 Rupien mit zwölf Prozent Zinsen pro Jahr von 1999 bis 2022 zu erstatten – und verurteilte die Gesellschaft außerdem zu einer Geldstrafe von 15.000 Rupien (183 Euro).