Indien Mutmaßliches Vergewaltigungsopfer auf dem Weg zum Gericht angezündet

In Indien sollen fünf Männer ein mutmaßliches Vergewaltigungsopfer auf dem Weg zum Gericht angezündet haben. Unter den Tatverdächtigen befänden sich auch zwei ihrer mutmaßlichen Vergewaltiger, wie unter anderem "India Today" und die BBC unter Berufung auf die Polizei berichteten. Der Nachrichtenagentur Reuters zufolge war nur ein Angreifer einer ihrer mutmaßlichen Vergewaltiger.

Laut Polizei wollte die junge Frau am Morgen einen Zug im Bezirk Unnao nehmen, um zu einer Anhörung zu fahren, als sie mit Benzin überschüttet und in Brand gesteckt wurde. Sie kam mit schweren Verbrennungen in eine Klinik. Ihr Zustand sei kritisch, sagte ein Arzt des Krankenhauses in Lucknow. Der Polizei zufolge wurden die fünf mutmaßlichen Angreifer festgenommen.

Die Frau hatte im März Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Demnach wurde sie im Dezember 2018 vergewaltigt. Der oder die mutmaßlichen Täter seien zunächst in Untersuchungshaft gewesen, jedoch später auf Kaution freigekommen.

Erst kürzlich hatte die Vergewaltigung und Ermordung einer 27-jährigen Tierärztin in einer Vorstadt von Hyderabad heftige Proteste ausgelöst. Die Frau war den ersten Ermittlungen zufolge vor wenigen Tagen in einer Vorstadt von Hyderabad von mehreren Männern vergewaltigt, anschließend mit Benzin übergossen und verbrannt worden.