Ein indische Frau, die auf dem Weg zum Gericht angegriffen wurde, ist ihren Verletzungen erlegten. Das berichten mehrere Medien unter Berufung auf die Behörden, darunter die BBC und die Nachrichtenagentur AP.

Laut Polizei wollte die 23-Jährige am Donnerstagmorgen einen Zug im Bezirk Unnao nehmen, um zu einer Anhörung in ihrem Fall zu fahren. Sie hatte Anzeige wegen einer Vergewaltigung erstattet. Mehrere Männer griffen sie den Ermittlern zufolge an, darunter soll auch mindestens einer ihrer mutmaßlichen Peiniger gewesen sein. Fünf Verdächtige sind in Untersuchungshaft.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik in Neu Delhi. Die Frau starb an einem Herzstillstand, wie der Leiter der Abteilung für Brandverletzte nun sagte.

"Extrem traurig"

Die Frau hatte im März Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet. Zu dem Vorfall sei es im Dezember 2018 gekommen. Zwei mutmaßliche Täter waren laut Polizei zunächst in Untersuchungshaft, kamen jedoch auf Kaution frei.

Der Fall löste in Indien Empörung aus. Die Parlamentsabgeordnete Supriya Sule twitterte: "Genug ist genug." Sie sei angesichts des Todes der Frau "extrem traurig".

Erst kürzlich hatte die Vergewaltigung und Ermordung einer 27-jährigen Tierärztin in einer Vorstadt von Hyderabad Proteste ausgelöst. Die Frau war den ersten Ermittlungen zufolge vor wenigen Tagen von mehreren Männern vergewaltigt, anschließend mit Benzin übergossen und verbrannt worden.