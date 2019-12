Nach der Vergewaltigung und dem Mord an einer 27-jährigen Tierärztin in Indien sind die vier mutmaßlichen Täter von der Polizei erschossen worden. Polizisten hätten in der Nacht mit den Verdächtigen den Tatort begehen wollen, sagte ein Mitarbeiter der Polizei der Nachrichtenagentur dpa. Dabei hätten die Männer plötzlich versucht, die Waffen der Einsatzkräfte zu ergreifen und zu fliehen. Die Polizisten hätten die Männer aus Notwehr erschossen.

Nach dem Tod der mutmaßlichen Täter riegelte die Polizei das Gelände ab. Hunderte Menschen strömten zusammen, um die Polizisten zu feiern. Einige zündeten zur Feier Feuerwerkskörper an, die Polizisten wurden mit Blütenblättern bestreut. Auch aus anderen Landesteilen wurde von Freudenfeiern berichtet. Die Schwester der Ermordeten erklärte ebenfalls, der Tod der Verdächtigen freue sie.

Die Anwältin Vrinda Grover hingegen bezeichnete das Vorgehen der Polizei als "absolut inakzeptabel". Gewalttaten müssten "Aufklärung und Strafverfolgung" nach sich ziehen, sagte Grover, keine "Morde". Menschenrechtsaktivisten werfen Polizei und Behörden immer wieder vor, mit außergerichtlichen Tötungen Gerichtsverfahren zu verhindern - oftmals, um die Aufarbeitung von eigenen Versäumnisse und Fehlverhalten zu verhindern.

Die vier Männer im Alter zwischen 20 und 30 wurden verdächtigt, vergangene Woche die junge Frau vergewaltigt und getötet zu haben. Sie verschwand laut Polizeiangaben bei einer Mautstation nahe der Millionenstadt Hyderabad. Dort hatte sie ihren Motorroller geparkt.

Männer hatten der Frau demnach angeboten, bei der Reparatur ihres Rollers zu helfen, dann sollen sie die Frau verschleppt, vergewaltigt und getötet haben. Anschließend sollen sie die Leiche zu einer rund 25 Kilometer entfernten Straßenunterführung gebracht und angezündet haben.

Tausende Menschen hatten nach der Tat in mehreren Städten demonstriert und mehr Rechte für Frauen gefordert. In Indien hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Fälle von sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder gegeben, die auch international Bestürzung auslösten.

2012 war eine Studentin in einem Bus in Neu-Delhi während der Fahrt von mehreren Männern vergewaltigt und so schwer verletzt worden, dass sie starb. Dieser Fall hatte in dem Land zu großer Empörung und schärferen Gesetzen geführt.

Die offiziellen Statistiken für das Jahr 2017 geben für Indien eine Gesamtzahl von 33.000 Vergewaltigungen an, darunter mehr als 10.000 Vergewaltigungen von Minderjährigen. Die Dunkelziffer könnte aber deutlich höher liegen, auch weil viele Fälle vor Gericht nur sehr langsam behandelt werden. So befanden sich laut der Nachrichtenagentur Reuters 127.800 Fälle möglicher Vergewaltigungen Ende 2017 noch im laufenden Verfahren.