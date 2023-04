Im bevölkerungsreichsten muslimischen Land der Welt ist Aceh die wohl konservativste Provinz. Als einzige indonesische Region wird dort die islamische Rechtssprechung der Scharia angewendet. Alkohol ist Muslimen wie Nichtmuslimen verboten.

Mutmaßliche Spuckattacke gegen Imam

Indonesiens Strafverfolgung holte einen weiteren Australier am Wochenende ein, bevor er seinen Heimflug antreten konnte. Polizisten nahmen den Mann am Soekarno Hatta Flughafen von Jakarta fest, wie das indonesische Portal »Kompas.com« berichtete . Ihm wird demnach vorgeworfen, in der Stadt Bandung dem Imam einer Moschee ins Gesicht gespuckt zu haben. Nach Polizeiangaben zeichneten Überwachungskameras am Gotteshaus die Tat und ihn als Verdächtigen auf. Auf ungehöriges Verhalten sowie Beleidigung stehen laut Polizei bis zu einem Jahr beziehungsweise vier Monate Gefängnis.