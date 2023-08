Am 16. August 2022 war die Leiche einer 23-Jährigen in einem abgestellten Auto in Ingolstadt gefunden worden. Die junge Frau hatte »auffällige Ähnlichkeit« mit der jetzt Angeklagten. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten nun vor, die junge Frau umgebracht zu haben, um den Tod der Angeklagten vorzutäuschen. Laut Anklage gab es zuvor Streitigkeiten zwischen der Angeklagten und ihrem ehemaligen Partner. Sie habe die Beziehung weiter führen wollen. Als dieser Plan nicht aufging, habe sie ein neues Leben beginnen wollen.