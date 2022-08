Am Abend des 16. August, einem Dienstag, wurde in einem in Ingolstadt abgestellten Fahrzeug die Leiche einer 23-Jährigen entdeckt. Vermeintliche Familienangehörige hatten die Frau laut Polizei zuvor in einer offensichtlich hilfsbedürftigen Lage gefunden. Ein Notarzt habe jedoch nur noch ihren Tod feststellen können.