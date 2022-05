Grausiger Fund in Bayern Kinderleiche aus der Donau geborgen

Bei einer in der Donau gefundenen Leiche handelt es sich um ein Kleinkind. Eine Obduktion in München habe ergeben, dass der oberhalb der Staustufe Vohburg gefundene Tote ein Junge im Vorschulalter sei, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit .

Die Polizei in Ingolstadt richtete eine eigene Ermittlungsgruppe ein, um den Fall aufzuklären. Für Montag seien dazu auch weitere Suchmaßnahmen auf und in der Donau geplant. Ein wesentlicher Bestandteil der Ermittlungen sei die Klärung der Frage, wo der Junge zu Tode kam.

Ein Kanufahrer hatte am Donnerstag etwas in der Donau treiben sehen und mit seinem Paddel an Land gebracht. Erst am Wochenende war laut Polizei klar, dass es sich um einen menschlichen Körper handelt.