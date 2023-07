So soll die Tatverdächtige einem Mann in einem weiteren Fall Geld angeboten und einen Teil davon bereits als Vorschuss bezahlt haben, um ein weiteres Tötungsdelikt auszuführen. Den Auftragskiller habe sie »zur Tötung eines Verwandten« einsetzen wollen, teilte die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Ingolstadt auf SPIEGEL-Anfrage mit.