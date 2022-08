»Massive Zweifel« an Identität der Frau

Die Obduktion und kriminaltechnische Abgleiche weckten den Angaben zufolge allerdings »massive Zweifel« an der Identität der Frau. Zugleich gingen gleich mehrere Zeugenhinweise ein, die diese Ermittlungsergebnisse bekräftigten.

Am Mittwochabend nahmen die Beamten schließlich eine in Ingolstadt wohnende Frau fest, bei der es sich um die zunächst für tot gehaltene 23-Jährige handelt. Noch in der Nacht wurde ein ebenfalls 23-jähriger Mann mit Hilfe von Spezialeinheiten in seiner Wohnung festgenommen. Es gebe hinreichende Verdachtsmomente, dass er an dem Tötungsdelikt beteiligt gewesen sei, hieß es.