Der Fahrer einer Pistenraupe ist wegen grob fahrlässiger Tötung einer Snowboarderin aus Deutschland verurteilt worden. Der 61-jährige Mann bekannte sich am Freitag am Landgericht Innsbruck schuldig, die 29 Jahre alte Frau Anfang Dezember im Zillertal in Tirol auf einer Piste übersehen und überfahren zu haben. Das Gericht verhängte sechs Monate Haft, die auf Bewährung ausgesetzt wurden.