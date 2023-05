22 Frauenmorde Interpol hofft auf Mithilfe bei Aufklärung von Gewalttaten

Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen der beteiligten Polizeien ausgespielt. Das Bundeskriminalamt wird dabei von der Boxweltmeisterin Regina Halmich und der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein unterstützt. Sie richten sich mit einem Videoappell direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer, um sie zu motivieren, die ermordeten Frauen zu identifizieren.

Vergewaltigt, erdrosselt und dann verbrannt

Zu den Fällen aus Deutschland gehören eine 2001 in Köln gefundene mumifizierte Tote und eine 2002 in Bremen in der Weser gefundene und in einen Teppich gewickelte Leiche. Bei einem anderen Fall geht es um eine Frau, die mutmaßlich im Sommer oder Herbst 1985 gewaltsam zu Tode kam und 1986 in der Nähe der Raststätte »Weißer Stock« an der A6 in Richtung Heilbronn gefunden wurde.