Die junge Frau wurde gesehen, wie sie am Freitagmorgen das Gebäude des Fresh Start Women’s Centers in der Stadt Des Moines verließ und später an dem Tag wurde ihr GPS-Sender laut einem Bericht über einen Verstoß gegen die Bewährungsauflagen abgeschaltet. Gegen Lewis wurde ein Haftbefehl erlassen und in einem Bewährungsbericht wird nun die Aufhebung der Bewährungsstrafe gefordert. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis.