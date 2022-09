Nicht seine Wortwahl per se ist es gewesen, die einen Lehrer in Irland hinter Gitter brachte. Auch wenn diese verkürzte Version der Geschichte in den sozialen Medien gerade gerne herumgereicht wird. Angefangen hat im Fall Enoch Burke allerdings tatsächlich alles mit einem Streit über Sprache. Wie britische Medien berichten, weigerte sich der Geschichtslehrer, eine trans Person in seinem Unterricht mit neuem Namen anzusprechen und das genderneutrale Pronomen »they« zu benutzen – obwohl dies der Wunsch der Person war und von den Eltern unterstützt wurde. Burke berief sich auf seine religiösen Überzeugungen.