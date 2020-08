Anschlagspläne Sechstes mutmaßliches Mitglied von IS-Terrorzelle in Untersuchungshaft

Er soll Teil einer Gruppe gewesen sein, die Anschläge in Deutschland verüben wollte: Albanien hat einen mutmaßlichen tadschikischen Terroristen in die Bundesrepublik ausgeliefert. Er befindet sich in U-Haft.