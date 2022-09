»In Udmurtien gab es heute eine Tragödie, in Ischewsk in der Schule 88. Ein noch nicht identifizierter Mensch brach in die Schule ein, tötete einen Wachmann«, hatte Gouverneur Alexander Bretschalow kurz nach der Tat gesagt. »Es gibt Opfer unter den Kindern und Verletzte«, sagte er.

Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Angaben.

Ischewsk ist die Hauptstadt der Republik Udmurtien im Westen Russlands.