In der Nähe der kleinen Gemeinde Borgo Ticino in der Region Piemont ist ein 23-Jähriger gewaltsam zu Tode gekommen. Wie italienische Medien berichten, steht ein gleichaltriger Bekannter des Opfers unter Verdacht, die Tat verübt zu haben.

Vor einem Lokal in der Provinz Novara sollen die beiden jungen Männer gegen zwei Uhr morgens in Streit geraten sein. Angeblich ging es um die Beziehung des Tatverdächtigen zu einer Frau. Die Auseinandersetzung sei eskaliert, es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen, dann habe Alberto P. ein Messer gezogen und sei damit auf Yoan L. losgegangen, berichtete die Zeitung "Fatto Quotidiano". L. sei zu Boden gestürzt.

Ein Notarzt war kurz darauf vor Ort, konnte aber nichts mehr ausrichten. Der 23-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Der Angreifer floh mit dem Auto, konnte aber nach einer kurzen Verfolgung durch die Polizei festgenommen werden. Auf dem Instagram- und Facebook-Account von Alberto P. war da bereits ein Text erschienen. Darin heißt es: "Ich möchte mich bei allen entschuldigen, ich habe Mist gebaut aus Liebe."

Der Verfasser schreibt, er habe zu viele Dinge über seinen besten Freund erfahren, er sei auf den Arm genommen worden. "Ich habe zu viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber dieser ist der größte", heißt es. Dann entschuldigt sich der Schreiber bei Eltern und Bekannten und schließt mit der Feststellung: "Yoan L. ist schuld. Es tut mir leid."

Ob der tatverdächtige Alberto P. den Text selbst verfasst hat, ist noch nicht geklärt. Auf seinem Instagram-Account stand: "Es war mein Ziel, den Menschen zu zeigen, dass man sich nie in die Liebesangelegenheiten anderer Leute einmischen sollte."

P. befindet sich in Polizeigewahrsam in einer Kaserne der Carabinieri in Arona. Die Authentizität der Internet-Posts wurde bisher nicht bestätigt. Jetzt laufen die Ermittlungen.