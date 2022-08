Ermittlungen gegen Dutzende

Die Täter hatten laut Polizei die Interessenten umfassend eingelullt. So soll ihnen versprochen worden sein, dass es in dem vermeintlichen Land einen niedrigen Steuersatz – nur fünf Prozent – und keine Impfpflicht gebe. In mindestens zwei Fällen kam es demnach zum Verkauf von Grundstücken in der Antarktis, die mit einem angeblichen Adelstitel verbunden waren.

Insgesamt erbeuteten sie mit der Antarktis-Masche laut Polizei ungefähr 400.000 Euro. Die ergaunerte Summe soll über ein Konto in Malta gewaschen worden sein.