Zu zwölf Jahren und acht Monaten Gefängnis hat die italienische Justiz eine 71 Jahre alte Mafiachefin der neapolitanischen Camorra verurteilt. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, sprach ein Gericht in Neapel Maria Licciardi wegen Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Erpressungen und Gewalttaten schuldig. Licciardi, die wegen ihrer Körpergröße »La Piccoletta« (die Winzige) genannt wird, hatte demnach an der Spitze eines Camorra-Clans gestanden.