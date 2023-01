Matteo Messina Denaro Italiens meistgesuchter Mafiaboss festgenommen

Die Polizei hat Italiens meistgesuchten Mafiaboss Matteo Messina Denaro nach langer erfolgloser Fahndung in Palermo festgenommen. Entsprechende Medienberichte bestätigten die Ermittler.

Denaro gilt als oberster Pate der Cosa Nostra in Sizilien und soll unter anderem für die Morde an den Richtern und Mafia-Jägern Giovanni Falcone und Paolo Borsellino mitverantwortlich sein. Für die Tat aus dem Jahr 1992 sowie weiterer Attentate war er in Abwesenheit zu lebenslangen Haft verurteilt worden.