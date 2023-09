Der Abruzzen-Nationalpark, in dem die Bärin zu Hause war, äußerte am Freitag Bedauern über den Tod. In Italien gibt es immer wieder Debatten über den Umgang mit Bären, die Siedlungen nahekommen.

»Sie hat Menschen nie Probleme bereitet«

Amarena war in der Vergangenheit mehrfach durch Dörfer spaziert, auch mit ihren Jungen. Im Internet kursieren Videos davon. Am Donnerstag wurde die Bärin dann leblos mit Schusswunden gefunden, wie die Parkverwaltung auf Facebook mitteilte. Der Schütze sei ausfindig gemacht und von den Carabinieri verhört worden. Er habe angegeben, dass die Bärin auf seinem Grundstück unterwegs gewesen sei. Aus Angst habe er geschossen.