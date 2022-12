Kriminalfall in Italien Mann erschießt drei Frauen – darunter eine Freundin von Ministerpräsidentin Meloni

In Rom hat ein Bewaffneter am Sonntag drei Frauen erschossen und vier weitere Menschen verletzt. Unter den Todesopfern ist eine Freundin der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni.

Nach Angaben der Regierungschefin sowie der Carabinieri eröffnete der 57-jährige Claudio C. das Feuer in einem Stadtteil im Norden der Hauptstadt. Dort trafen sich zu dem Zeitpunkt die Bewohner des Hauses, in dem auch C. wohnt. Wie er im November auf seinem Blog erklärt hatte, hat C. ein schwieriges Verhältnis zu ihnen und wirft ihnen vor, sie aus seiner Wohnung vertreiben zu wollen.