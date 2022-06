Der Polizei in Italien ist in Zusammenarbeit mit internationalen Fahndern ein Schlag gegen den Drogenhandel nach Europa gelungen. In der Hafenstadt Triest wurden bei einer Razzia 4,3 Tonnen Kokain beschlagnahmt, wie die italienische Finanzpolizei mitteilte. 38 Menschen wurden demnach in Italien, Slowenien, Kroatien, Bulgarien, den Niederlanden und Kolumbien festgenommen.