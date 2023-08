Chiapparini arbeitete einem Bericht der Zeitung »Corriere della Sera« zufolge zum Unfallzeitpunkt allein in der Lagerhalle. Er prüfte demnach am Sonntagabend gegen 21 Uhr einen Roboter, der die Hartkäselaibe wendet und automatisch reinigt. Als seine Familie von dem Lärm in der Halle aufgeschreckt wurde, alarmierte sie den Angaben zufolge die Feuerwehr.

Suche nach Unglücksursache

Eine ganze Nacht lang hätten die Rettungskräfte versucht, Chiapparini von den Massen der Käselaibe zu befreien. Am Montagmorgen sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen, sagte der Feuerwehrsprecher. Gegen neun Uhr sei die Leiche des Mannes geborgen worden.