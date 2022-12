Die Ermittlungen ließen die Fahnder tiefer in das Innenleben des berüchtigten ’Ndrangheta-Clans »cosca Bellocco« aus Rosarno, nahe der Hafenstadt Gioia Tauro, blicken, wie es in der Mitteilung hieß. Die Familie ist dort demnach seit mehreren Generationen im Drogen- und Waffenhandel aktiv. Nach dem Tod des langjährigen Oberhauptes im Oktober habe dessen Enkel die Führung übernommen.

Gioia Tauro gilt als wichtiger Umschlagpunkt im internationalen Drogenhandel. Dort kommen Schiffe aus Südamerika an. In der Vergangenheit machten die Behörden des Hafens in Schiffscontainern gewaltige Kokainfunde mit Millionenwert. Die ’Ndrangheta gilt als eine der führenden Mafiaorganisationen im europäischen Drogenhandel.