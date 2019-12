Bei einer groß angelegten Operation gegen die Mafia haben Polizisten in Italien und in anderen Ländern Hunderte Verdächtige gefasst. 260 Verdächtige sollen der Polizei zufolge in Untersuchungshaft, 70 bekamen Hausarrest, vier dürfen nicht mehr an ihren Wohnort zurückkehren.

Einige Verdächtige seien in der Schweiz und in Bulgarien gefasst worden, wie unter anderem die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Ein Verdächtiger werde auch in Deutschland gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Festnahmen habe es in der Bundesrepublik bislang aber nicht gegeben.

An der Aktion waren etwa 2500 Polizisten beteiligt, wie die Agenturen Ansa und Adnkronos berichteten. Insgesamt seien Güter im Wert von 15 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Der Vorsitzende der Anti-Mafia-Kommission im italienischen Parlament, Nicola Morra, sprach von einem "gigantischen Schritt" im Kampf gegen das Organisierte Verbrechen.

Erpressung, Mord, Geldwäsche

Die Aktion namens "Scott-Rinascita" konzentrierte sich auf die kalabrische Gegend Vibo Valentia - erstreckte sich aber bis in die Regionen Lombardei, Piemont, Venetien, Ligurien, Toskana, Sizilien, Latium und Emilia-Romagna. Den Verdächtigen wird unter anderem Erpressung, Mord, Geldwäsche und Zugehörigkeit zu einer mafiösen Organisation vorgeworfen.

Die Wirtschaftswelt sei untergraben worden, teilten die Ermittler mit: Die Verdächtigen hätten Bars, Restaurants und Hotels für Geldwäsche genutzt. Sogar Bestattungen seien von der Mafia kontrolliert worden. Unter den mutmaßlichen Kriminellen sind demnach Politiker, Unternehmer und selbst ein Polizist.

Operationen gegen die Mafia sind in Italien an der Tagesordnung, erst im Juni hatten Ermittler bei landesweiten Aktionen 126 mutmaßliche Mafiosi festgenommen. Der jetzige Schlag gegen die organisierte Kriminalität ist allerdings außergewöhnlich groß. Die 'Ndrangheta, die auch in Deutschland aktiv ist, gilt als die mächtigste Mafiaorganisation im internationalen Drogenhandel.

In der Region Kampanien ist zudem die Camorra angesiedelt, eine seit dem 16. Jahrhundert existierende Mafiafamilie. Sie besteht aus weitgehend autonom agierenden Clans, die Drogen- und Waffenhandel, Produktpiraterie und Schutzgelderpressung betreiben, aber auch illegal Müll entsorgen und ganze Segmente der legalen Wirtschaft unterwandert haben.