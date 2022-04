Eltern sollen Nachnamen gemeinsam wählen

Das Gericht betont, dass beide Elternteile an der Wahl des Nachnamens ihres Kindes beteiligt sein sollten, da dieser »ein grundlegendes Element der persönlichen Identität« darstelle. Von nun an »nimmt das Kind den Nachnamen beider Eltern in der von ihnen vereinbarten Reihenfolge an«, entschieden die Richter. Es sei denn, die Eltern beschließen gemeinsam, nur den Nachnamen eines Elternteils zu vergeben.