"Unfassbarer Wert" Polizei in Itzehoe stoppt Autofahrer mit fünf Promille

Er soll in Schlangenlinien unterwegs gewesen sein: In Itzehoe haben Beamte einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann mit fünf Promille am Steuer saß.