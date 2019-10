Sarah Tither-Kaplan belastete Schauspieler James Franco bereits während der #metoo-Debatte schwer. Die Nachwuchsdarstellerin warf ihm vor, dass sie in seinen Filmen für hundert Dollar am Tag habe nackt auftreten sollen. Zusammen mit Toni Gaal hat sie den 41-jährigen Hollywood-Star nun vor einem Gericht in Los Angeles verklagt.

Die beiden Frauen werfen Franco in der Zivilklage vor, er habe sie und andere junge Frauen dazu gedrängt, nackt vorzuspielen oder Sexszenen zu drehen. Sie, die auf eine Schauspielkarriere hofften, seien ausgenutzt worden.

Der Klage zufolge hatten sich Tither-Kaplan und Gaal 2014 an der Filmschule eingeschrieben. Sie beschuldigen Franco und zwei weitere mit der Schule verbundene Männer, sie wegen ihres Geschlechts diskriminiert, sie belästigt und betrogen zu haben. Franco und seine Kollegen hätten die Gelegenheit genutzt, an aufstrebende Schauspielerinnen in Film und Fernsehen heranzukommen.

Hunderte Dollar für Schauspielkurs zu Sexszenen verlangt?

Der Schauspieler, der derzeit in der HBO-Fernsehserie "The Deuce" zu sehen ist, wies die Vorwürfe über seinen Anwalt zurück: "James wird sich nicht nur voll und ganz verteidigen, sondern auch Schadensersatz von den Klägerinnen und ihren Anwälten verlangen, weil sie diese skurrile Klage nur eingereicht haben, um Aufmerksamkeit zu erhaschen", sagte Michael Plonsker. Die Klageschrift sei schlecht informiert. Auch den anderen Vorwürfen in der #metoo-Debatte war Franco entgegengetreten. In der Öffentlichkeit litt sein Ruf jedoch erheblich, "Vanity Fair" verzichtete beim jährlichen "All-Star-Cover" etwa auf den Schauspieler.

In der Klage wiederum führen die Frauen jedoch aus, wie genau sie und andere an der Schule Studio 4 ausgenutzt worden sein sollen. Sie sollen unter anderem dazu gebracht worden sein, Geld für die Schauspielschule zu bezahlen. Ihre Karrierechancen hätten sich jedoch nicht allein durch deren Besuch verbessert, sondern erst dann, wenn die Frauen bereit gewesen wären an Sex- oder zumindest Nacktszenen teilzunehmen, oft "in einer Art Orgie". Für einen Master-Kurs zu Sexszenen hätten sie 750 Dollar bezahlen und nackt oder teilweise nackt vorsprechen müssen.

Sarah Tither-Kaplan wurde nach dem Kurs eigenen Angaben zufolge eine Rolle an einem Projekt angeboten, in dem der durch den Film "127 Stunden" bekannte Franco an einer Orgie beteiligt ist. Die Klage wirft ihm vor, dabei den Plastikschutz aus dem Schritt von Schauspielerinnen entfernt zu haben, mit denen diese während gespielter Oralsexszenen ihren Intimbereich bedeckt hätten.

Ziel der Klage ist Schadensersatz in nicht näher bestimmter Höhe. Auch andere Frauen, die zur Schule gingen, sollen von dem Verfahren profitieren. Die Klageschrift verweist auch auf Francos Versprechen aus dem Januar 2018. Damals sagte er in Stephen Colberts "The Late Show": Sollte er etwas falsch gemacht haben, wolle er es aber wiedergutmachen. Er unterstütze Menschen, die Missstände ansprechen, und wolle sie "in keinster Weise zum Schweigen bringen". Die Frauen werfen Franco und den anderen Männern nun vor, sie hätten ungeheure Fehltritte begangen und nichts unternommen, um diese wiedergutzumachen.