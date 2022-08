Geas und DeCologero waren zeitgleich mit Bulger im Hochsicherheitsgefängnis Hazelton in Bruceton Mills in West Virginia inhaftiert, als der damals 89 Jahre alte Gangsterboss dort im Oktober 2018 zu Tode geprügelt wurde. Dem 55-jährigen Geas und dem 48-jährigen DeCologero wird vorgeworfen, Bulger wiederholt gegen den Kopf geschlagen und so seinen Tod verursacht zu haben.

Während Geas und DeCologero zum Zeitpunkt der Anklage aufgrund früherer Verurteilungen bereits in Haft saßen, befand sich McKinnon unter Auflagen auf freiem Fuß. Er wurde am Donnerstag in Florida festgenommen.