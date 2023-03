Iwao Hakamada gilt als der Häftling, der weltweit am längsten in einer Todeszelle saß. 55 Jahre nach seiner Verurteilung in Japan könnte der 87-Jährige nun doch noch freigesprochen werden. Der Vorsitzende Richter am Obergericht in Tokio äußerte erhebliche Zweifel an früheren Beweisen und ordnete die Wiederaufnahme des Prozesses an.