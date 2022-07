»Sie sind so schlau, kommen meist angeschlichen und greifen dann von hinten an, indem sie deine Beine fassen«, schilderte ein Vertreter der Stadt am Mittwoch gegenüber AP. Im Fall einer Begegnung mit den Primaten sollen Menschen demnach nicht in die Augen der Tiere schauen und sich groß machen, etwa durch das Aufhalten einer Jacke. Dann solle man sich möglichst ohne ruckartige Bewegungen rückwärts entfernen.

Keine Berichte über schwere Verletzungen

Betroffene hatten sich zuletzt überrascht gezeigt, wie groß und schwer die Tiere seien. Der nun getötete Makak soll es auf eine Größe von rund 50 Zentimetern und sieben Kilogramm gebracht haben. Nach dem Fang seien aber bereits wieder neue Meldungen über Affenangriffe eingegangen. Berichte über schwerere, durch die Affen zugefügte Verletzungen gibt es bislang nicht.