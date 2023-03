Der »Sushi-Terror« hatte in dem für seine hohen Sauberkeitsstandards bekannten ostasiatischen Land für große Empörung gesorgt. In einem anderen Video schleckt etwa ein junger Kunde seinen Finger ab und berührt damit ein Stück Sushi, das auf dem Laufband an ihm vorbeifährt. Weitere Videos zeigten Kunden, die Wasabi auf vorbeifahrende Sushis streichen oder Löffel für einen Behälter mit Grünem Tee ablecken.