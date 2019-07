Klage gegen US-Finanzberater Das Netz des Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein schmiss die tollsten Dinnerpartys. Oft fanden sie in seiner 4700-Quadratmeter-Villa statt, dem wohl teuersten, größten Einfamilienhaus in Manhattan. Intimere Sausen stiegen in Epsteins Anwesen in Palm Beach oder auf seiner karibischen Privatinsel Little St. James, zu der er die VIP-Gäste in einem seiner Privatjets einflog.

Viele dieser Gäste ließ Epstein auf Fotos verewigen, die er US-Medienberichten zufolge überall bei sich zu Hause aufstellte. Bill Clinton, Prinz Andrew, der spätere saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Und natürlich der größte Partylöwe der goldenen Ära vor der Finanzkrise: Donald Trump.

Doch jetzt könnte sich für manche rächen, in jenen Jahren keine Distanz zu Epstein gewahrt zu haben.

JASON SZENES/EPA-EFE/REX Feiner Tatort: Spuren der FBI-Brechstangen an Epsteins Villenpforte

Die Villa auf der Upper East Side steht leer, als mutmaßlicher Tatort versiegelt. Die fünf Meter hohen Eichenpforten tragen Schrammen von den Brechstangen, mit denen das FBI sie am Samstag aufstemmte.

Aufgebrochen ist damit auch ein lange vertuschter und verharmloster Skandal, der nun Kreise zieht - bis ins Weiße Haus: Epstein, ein bestvernetztes Mitglied des US-Geldadels, ist angeklagt, jahrelang Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben, hinter seinen verschlossenen Villentüren in New York City und Florida. Der 66-jährige sitzt wegen Fluchtgefahr hinter Gittern.

Plötzlich will ihn keiner der alten Freunde mehr kennen. "Ich war kein Fan", behauptete Trump am Dienstag. Dabei hatte der US-Präsident, der sich 2016 ähnlichen Vorwürfen ausgesetzt sah, Epstein früher als "fantastischen Typen" bewundert, gerade wegen seines Faibles für "jüngere Frauen".

KEVIN DIETSCH/POOL/EPA-EFE/REX Erst Freund, jetzt "kein Fan" von Epstein: US-Präsident Trump am Dienstag

Trump und andere in Epsteins Rolodex drohen jetzt mit in den Strudel dieser Affäre zu geraten, die zum handfesten Politskandal wird, eine Art Bunga Bunga auf amerikanisch. Denn schon 2008 gestand Epstein, kam da aber relativ ungeschoren davon und schnell wieder frei - und soll sich danach, so die neue Klage, weiter an Minderjährigen vergangen haben.

"Wer", fragt sich nicht nur die "New York Times", "beschützte Epstein?"

The crimes committed by Epstein are horrific, and I am pleased that NY prosecutors are moving forward with a case based on new evidence. — Secretary Acosta (@SecretaryAcosta) 9. Juli 2019

Etwa Trumps heutiger Arbeitsminister Alex Acosta. Der war damals der zuständige US-Staatsanwalt in Florida und gönnte Epstein einen Deal: Er ließ die Anklage, die lebenslange Haft hätte bringen können, fallen. Epstein bekannte sich in zwei Fällen "nur" der "Prostitution" schuldig und verbrachte 13 Monate im Privatflügel eines Bezirksgefängnisses, wo er sechs Tage pro Woche Freigang genoss. Alle mutmaßlichen Mitwisser bekamen zudem Immunität zugesichert.

Bisher forderten aber nur die Demokraten Acostas Rücktritt. Die Republikaner drucksten herum, und Trump hielt - noch - an Acosta fest. Der rechtfertigte sich: "Die Straftaten, die Epstein begangen hat, sind entsetzlich", beteuerte er auf Twitter. Er habe seinerzeit getan, was er habe tun können, um "Epstein zur Rechenschaft zu ziehen".

Wie kläglich diese Ausflucht ist, zeigt der aktuelle Fall: Bei der Durchsuchung der New Yorker Epstein-Villa stellte das FBI "mindestens Hunderte - wenn nicht Tausende" - Nacktfotos sicher. Einige davon zeigten demnach minderjährige Mädchen. Viele seien in einem Safe gelagert und auf CDs katalogisiert gewesen, mit Vor- und Nachnamen.

Die Anklage wiegt schwer. US-Staatsanwalt Geoffrey Berman - der von Trump ernannt wurde - wirft Epstein Sexhandel vor: Von 2002 bis "mindestens" 2005 habe dieser "Dutzende minderjährige Mädchen sexuell ausgebeutet". Manche Opfer seien erst 14 Jahre alt gewesen.

REUTERS Zweiter Versuch: Die New Yorker Neuauflage der Epstein-Anklage

Epstein, hieß es, habe den Opfern "Hunderte Dollar" für Sex gezahlt. Aus der Portokasse: Der Finanzberater geriert sich gerne als Milliardär, seine Klienten und sein wahres Vermögen sind jedoch unbekannt.

"Dies ist der schlimmste der MeToo-Fälle", sagte der Autor James Patterson, der ein Buch über den Fall geschrieben hat, im TV-Sender MSNBC. "Schlimmer als Bill Cosby, schlimmer als Harvey Weinstein."

Doch keiner will etwas gewusst haben.

AP "Nur viermal" mit Epstein geflogen: Ex-Präsident Clinton

So dementierte Ex-Präsident Clinton Berichte, er sei 26-mal an Bord eines Epstein-Jets gewesen, den sie "Lolita Express" nannten. Er sei nur viermal mit Epstein geflogen, meist für humanitäre Missionen, erklärte Clinton jetzt, habe ihn aber seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesprochen und keine Kenntnis von den "schrecklichen Straftaten". Ghislaine Maxwell, eine der engsten Vertrauten Epsteins, war aber noch 2010 zu Gast bei der Hochzeit der Clinton-Tochter Chelsea - auf Fotos grinst sie hinter dem Vater der Braut.

Laut "Miami Herald", dessen Recherchen eine Grundlage der neuen Anklage waren, war Maxwell auch die Kontaktperson zu Prinz Andrew und zu dem prominenten US-Anwalt Alan Dershowitz, der Epstein in Florida verteidigte und heute ein flammender Verfechter Trumps ist. Ein mutmaßliches Opfer Epsteins hat beide Männer des sexuellen Missbrauchs beschuldigt und will dazu von Maxwell "vermittelt" worden sein. Alle drei haben das dementiert, Dershowitz zuletzt am Dienstag.

David Mirzoeff/ Getty Images "Randy Andy": Epstein-Freund Prinz Andrew

Auch Epsteins Beziehung zu Trump ist bemerkenswert. In seinem Enthüllungsbuch "Feuer und Zorn" nannte der Autor Michael Wolff Epstein, Trump und den Finanzier Tom Barrack die drei "Nightlife-Musketiere" der Achtziger- und Neunzigerjahre. "Ich kenne Jeff seit 15 Jahren, klasse Kerl", prahlte Trump selbst 2002 im "New York Magazine".

2016 wurde Trump von einer Frau verklagt, sie als 13-Jährige in Epsteins New Yorker Villa vergewaltigt zu haben. Trump bestritt die Vorwürfe, die Frau zog sie später zurück, weil sie nach Angaben ihrer Anwältin Morddrohungen bekommen habe.

AP Auftritt vor Gericht: Courtney Wild (l.) und Michelle Licata, zwei mutmaßliche Epstein-Opfer

Epstein wollte nach Justizangaben seine private "Modelagentur" so aufziehen wie Trump seinen eigenen Kreis aus Freundinnen. Er hatte der "Washington Post" zufolge 14 private Nummern Trumps in seinem Telefonbuch und war auch Mitglied von dessen Privatklub Mar-a-Lago.

Nach dem Florida-Verfahren setzte ihn Trump vor die Tür, die Freundschaft war offenbar Geschichte. "Ich kannte ihn, wie jeder in Palm Beach ihn kannte", wiegelte Trump am Dienstag lakonisch ab. "Wir hatten vor langer Zeit eine Meinungsverschiedenheit."