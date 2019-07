Der wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagte US-Investmentbanker Jeffrey Epstein kommt vorerst nicht auf Kaution in Freiheit. Das hat ein Richter an einem Gericht in Manhattan entschieden. Er folgte damit der Argumentation der Staatsanwaltschaft.

Der 66-Jährige dürfe wegen Fluchtgefahr nicht freigelassen werden. Epstein soll bis zum Prozess gegen ihn wegen sexuellen Kindesmissbrauchs im Gefängnis bleiben. Eine weitere Anhörung wurde für den 31. Juli angesetzt. Epsteins Verteidigung hatte gefordert, den Unternehmer in seinem Anwesen in Manhattan unter Hausarrest zu stellen. Wann der Prozess gegen ihn beginnen könnte, ist noch unklar. (Mehr über den Fall erfahren Sie hier.)

Epstein hat laut Anklage zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut und Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft dem Investmentbanker Sexhandel und Verschwörung zum Sexhandel vor.

Mehr zum Thema Getty Images Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein Der Multimillionär, der alles durfte

Epstein weist alle Anschuldigungen zurück. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu 45 Jahre Haft. Zuletzt war bekannt geworden, dass er mögliche Zeugen mit 350.000 Dollar bestochen haben soll. Der Finanzberater gilt als gut vernetzt, Prominente und hochrangige Politiker besuchten seine Feste und Empfänge, darunter Donald Trump und Bill Clinton.

Bereits 2008 lief ein Verfahren gegen Epstein, ein Deal mit der US-Bundesjustiz bewahrte ihn jedoch vor weiteren Ermittlungen. US-Arbeitsminister Alexander Acosta hatte der Übereinkunft damals als Staatsanwalt in Florida zugestimmt. Als die neuen Vorwürfe bekannt wurden, trat er zurück.

Epstein bekannte sich 2008 schuldig, Klienten mit minderjährigen Prostituierten versorgt zu haben. Er verbrachte 13 Monate im Privatflügel eines Bezirksgefängnisses, wo er sechs Tage pro Woche Freigang genoss. Ein Verfahren vor einem Bundesgericht blieb ihm wegen des Deals erspart.

Der 1953 in New York geborene Epstein hat sein Vermögen vor allem als Investmentbanker gemacht. Er besitzt weltweit unter anderem zahlreiche Anwesen sowie ein eigenes Flugzeug.