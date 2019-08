Nach dem mutmaßlichen Suizid Jeffrey Epsteins hat US-Justizminister Bill Barr "ernsthafte Unregelmäßigkeiten" bei der Überwachung des Insassen kritisiert. Er und sein ganzes Ministerium seien entsetzt und "wirklich wütend" gewesen, als sie von den Versäumnissen des Metropolitan Correctional Center in New York erfahren hätten, sagte Barr vor Journalisten. Diese Versäumnisse seien "zutiefst besorgniserregend" und verlangten "eine gründliche Untersuchung".

Gegen Epstein wurde ermittelt, da er zwischen 2002 und 2005 Dutzende teils minderjährige Mädchen in seinen Häusern in New York und Florida sexuell missbraucht und zur Prostitution angestiftet haben. Am vergangenen Samstag war er leblos in seiner Zelle gefunden worden. Nach Angaben des US-Justizministeriums hatte er Suizid begangen.

US ATTORNEY SDNY/HANDOUT/EPA-EFE/REX Jeffrey Epstein war wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagt

Die "New York Times" berichtete später, das Gefängnis habe die vorgeschriebenen Überwachungsmaßnahmen nicht eingehalten. Eigentlich hätte ein Mitarbeiter jede halbe Stunde nach ihm schauen müssen, berichtete die Zeitung unter Verweis auf eine anonyme Quelle. Zudem habe die Anstalt Epsteins Zellengenossen verlegt. Epstein sei allein in seiner Zelle gewesen. Er war bereits zwei Wochen vorher nach einem mutmaßlichen Suizidversuch bewusstlos in seiner Zelle gefunden worden.

Barr sicherte zu, dass trotz Epsteins Tod die Ermittlungen zu den Vergehen fortgesetzt würden. Mögliche Komplizen des Multimillionärs sollten sich nicht in Sicherheit wiegen, sagte der Minister. "Die Opfer verdienen Gerechtigkeit und werden sie bekommen."