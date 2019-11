Im Zusammenhang mit dem Tod des US-amerikanischen Unternehmers und Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sind zwei Wachen angeklagt worden. Ein New Yorker Gericht wirft den beiden Männern vor, Gefängnisaufzeichnungen gefälscht zu haben.

Der Anklage zufolge haben sie nicht, wie vorgeschrieben, jede halbe Stunde Epsteins Zelle kontrolliert und entsprechende Protokolle erstellt. Um ihre Versäumnisse zu verbergen hätten sie auf offiziellen Formularen dazu falsche Angaben gemacht.

Epstein war am 10. August in einem New Yorker Gefängnis tot aufgefunden worden. Der Autopsie zufolge hatte er Suizid begangen. Ihm war von der Staatsanwaltschaft der US-Metropole vorgeworfen worden, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der Geschäftsmann habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in der Anklageschrift.