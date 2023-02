Von Syrien aus soll L. den Angaben zufolge zudem versucht haben, andere Frauen zur Ausreise zum IS zu bewegen. Die Bundesanwaltschaft klagt die Frau vor dem Staatsschutzsenat des Thüringer Oberlandesgerichts in Jena an. Ihr werden die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, Verstöße gegen das Waffenrecht und Beihilfe zur Körperverletzung vorgeworfen.