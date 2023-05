Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung haben Spezialkräfte des sächsischen Landeskriminalamts (LKA) einen 24-Jährigen in Jena vorläufig festgenommen. Der Beschuldigte stehe im Verdacht, im März 2021 mit Mitgliedern des linksextremistischen Spektrums in Eilenburg (Landkreis Nordsachsen) einen politischen Gegner überfallen und verletzt zu haben, teilte das LKA am Donnerstag in Dresden mit . Ermittelt hatte die Dresdner Generalstaatsanwaltschaft.