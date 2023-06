Dem 53-Jährigen wird nach dpa-Informationen vorgeworfen, einen Dachbalken in der Garage seines Nachbarn mit einer Kettensäge angesägt zu haben, weil die Garage ihm den Blick von seinem Haus auf den Starnberger See versperrte. Laut Sprecherin der Staatsanwaltschaft, die nur von einem »ehemaligen Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft« spricht, wird dem Angeschuldigten unter anderem Sachbeschädigung zur Last gelegt.