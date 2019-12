Der begnadigte Doppelmörder Jens Söring wird nach SPIEGEL-Informationen Anfang kommender Woche nach Deutschland abgeschoben. Die amerikanische Einwanderungsbehörde ICE teilte den deutschen Behörden mit, dass man Söring am Montagabend in eine Linienmaschine nach Frankfurt am Main setzen werde. Nach dem siebenstündigen Nachtflug wird der 53-Jährige am Dienstagvormittag in Frankfurt landen.

Jens Söring saß mehr als 30 Jahre in Haft, nachdem ihn 1991 ein Gericht verurteilt hatte, im Jahr 1985 die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom im US-Bundesstaat Virginia ermordet zu haben. Söring wurde damals zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt, Haysom erhielt 90 Jahre Haft. (Lesen Sie hier mehr über den Fall Jens Söring.)

Ende November dann entschied ein Ausschuss für Begnadigungen überraschend, dass Söring freikommt und nach Deutschland abgeschoben wird. Ein Kreis von Unterstützern wird ihn am Frankfurter in Empfang nehmen (Lesen Sie hier ein Interview mit einer Unterstützerin: "Er träumt davon, nicht mehr stundenlang im Kreis zu laufen").

Er darf nie wieder in die USA

Die Abschiebung selber wird zivil verlaufen. Von einer Haftanstalt der Einwanderungsbehörde in Virginia wird Söring zwar zum Flughafen begleitet, kann dann aber ohne Begleitung in einer Linienmaschine nach Deutschland fliegen. Für die Reiseformalitäten hatte ihm die Deutsche Botschaft schon vor rund einer Woche einen Ersatzpass ausgestellt. In die USA indes darf er nie wieder.

In Frankfurt wird Söring ganz normal einreisen. In Deutschland selber droht ihm wegen der Tat keine weitere Verfolgung, da die amerikanische Justiz den Fall bearbeitet hat und er dort in Haft saß. Am Flughafen will Söring bei einer Pressekonferenz dann ein kurzes Statement verlesen und darum bitten, dass er sich ohne großen Medienrummel ins normale Leben wieder eingliedern kann.