Körperverletzungsprozess in München Jérôme Boateng lehnt erneut Vorschlag des Gerichts ab

Es geht um körperliche Gewalt gegenüber seiner Ex-Freundin: In dem Prozess in München will Fußballer Jérôme Boateng einen Verständigungsvorschlag des Gerichts weiterhin nicht annehmen – aus »Gewissensgründen«.