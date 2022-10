Boateng habe sie als »Hure, Nutte, Fotze« beschimpft, ihr Vorwürfe gemacht und ihr mit voller Wucht einen Daumen ins Auge gedrückt. »Er packte mich an meinen Haaren, zerrte daran und biss mir in den Kopf.« Sie sei auf die Knie gefallen, er habe sie in die Niere geboxt. »Ich kannte diese Angriffe schon«, sagt sie mit ruhiger Stimme. Im Gerangel habe sie ihn vermutlich mit ihrem Cartier-Armband verletzt, er habe geblutet und ihr ins Gesicht gespuckt. Der Richter lässt Fotos von ihren Verletzungen an die Wand projizieren.

Jérôme Boateng sitzt zwischen seinen Verteidigern, zurückgelehnt, ohne Reaktion. Seit seinem 16. Lebensjahr verdient der gebürtige Berliner als Fußballer sein eigenes Geld. Vor Gericht will er keine Angaben zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen machen, nur so viel: Schulden habe er keine. Zehn Jahre lang spielte er für den FC Bayern, er war zweifacher Champions-League-Sieger, achtfacher deutscher Meister, fünfmaliger DFB-Pokalsieger. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister.

»Es gab immer Gewaltübergriffe«

Warum sie den Angriff erst drei Monate später angezeigt habe, will Richter Forstner wissen. Es sei »eine schwierige Entscheidung« gewesen, sagt Frau S., bis Boateng sie Wochen später erneut angegriffen habe. Dann sei sie zur Polizei.

Die 33-Jährige lebt in Berlin und arbeitet dort als Justizvollzugsbeamtin im Frauengefängnis. Die gemeinsamen Kinder leben bei Jérôme Boateng in Frankreich. Seit 2015 streitet das frühere Paar um das Aufenthaltsbestimmungsrecht der Mädchen.

Die Verteidigung sieht darin das Motiv für die Strafanzeige gegen Boateng. Seit acht Jahren, in insgesamt 18 Verfahren, versuche Frau S. vor dem Familiengericht, die Töchter zu sich zu holen. Doch das Gegenteil sei der Fall, ruft Anwalt Peter Zuriel: »Frau S. darf die Kinder nur begleitet sehen!« Warum das so ist, erklärt er (noch) nicht.

»Es gab immer Gewaltübergriffe, es war immer eine On-Off-Beziehung«, sagt Frau S. Boateng habe sie auch vor den gemeinsamen Töchtern »geschubst«. »Die Kinder haben uns selten zusammen erlebt, aber wenn, dann nicht im Positiven.«

Die Verteidigung will Informationen aus dem Verfahren vor dem Familiengericht einbringen

Sie kenne das Verhalten des Profikickers in eskalierenden Situationen: Erst werfe er Gegenstände, meist ein Handy, dann folge der körperliche Angriff. Sie berichtet von mehreren gewalttätigen Übergriffen deretwegen sie sich in Behandlung begeben habe.

»Unsere Beziehung war schon immer toxisch und turbulent«, sagt Frau S. »Was verstehen Sie unter toxischer Beziehung?«, fragt Staatsanwältin Stefanie Eckert. »Geprägt von Streit, Untreue, Gewalt, viel Unsicherheit und wenigen Gesprächen – und wenn dann unreifen und manipulativen.«

Jérôme Boateng sei mehrfach untreu gewesen, sagt Frau S. Während der Beziehung mit ihr zeugte der Berufsfußballer ein drittes Kind mit einer anderen Frau, der Junge ist heute sechs Jahre alt. Sie wisse über ihre Kinder und von deren Nanny, dass Boateng auch andere Frauen angegriffen habe, erzählt Frau S. Sie selbst habe ihn nicht angegriffen, sich lediglich verteidigt. »Ich bin Herrn Boateng klar körperlich unterlegen.«

Die Verteidigung unterstellt Frau S., die Vorwürfe wegen Körperverletzung nur anzuführen, um ihre Kinder zu sich nach Berlin zu holen. Sie beantragt, Akten vom Familiengericht beizuziehen und in dieses Verfahren einzuführen. Das dürfte weitere Details aus dem Intimleben des früheren Paares in die Öffentlichkeit bringen. Und so klingt es wieder wie ein Witz, was Boatengs neuer Anwalt an diesem Tag ankündigt: »Wir haben nicht vor, Schmutz über Frau S. auszuschütten.«

Der Prozess soll am Freitag fortgesetzt werden. Ein Urteil werde sicher noch nicht verkündet werden, sagt Richter Forstner am Ende und bittet alle Prozessbeteiligten: »Vielleicht kommen dem einen oder anderen über Nacht noch Eingebungen, wie wir noch die Kurve kriegen – ohne zig Akten beizuziehen.«