Verleumdungsprozess Geschworene geben Johnny Depp recht – und Amber Heard auch ein bisschen

So reagierten Johnny Depp und Amber Heard auf das Urteil

Depps erste Reaktion auf das Urteil war ein Dank an seine Anwälte und die Geschworenen: »Diese Jury hat mir mein Leben zurückgegeben«, schrieb er. »Das Ziel, diesen Prozess voranzubringen, war von Anfang an, die Wahrheit ans Licht zu bringen – egal, wie es ausgehen würde. Die Wahrheit zu sagen war etwas, was ich meinen Kindern und all denjenigen, die mich immer unterstützt haben, geschuldet habe. Jetzt, wo ich das geschafft habe, fühle ich einen inneren Frieden in mir.«

Seine Prozessgegnerin erklärte auf Twitter: »Die Enttäuschung, die ich heute fühle, kann man nicht in Worte fassen.« Dass die Jury ihr trotz eines »Bergs an Beweisen« größtenteils nicht geglaubt habe, breche ihr Herz. Zudem sehe sie das Urteil als einen »Rückschritt« für andere Frauen in ähnlicher Situation.