Johnny Depp trat am Montag bei einem Rockkonzert in der Londoner Royal Albert Hall auf. Zuvor hatte er bereits am Sonntag in der nordenglischen Stadt Sheffield gespielt, zusammen mit seinem Freund, dem Gitarristen Jeff Beck. In London coverten die Musiker verschiedene Songs, darunter auch »Isolation« von John Lennon. Beck soll am Dienstag einen weiteren Auftritt in der Royal Albert Hall haben.